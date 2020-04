"Non scendete con i vicini"

"Aumentano anche coloro che sono guariti (+323) rispetto a ieri e, dopo tanti giorni, forse c'e' una riduzione anche dei decessi".

'Oggi il dato importante e' quello dei ricoverati che scendono di 57 unita', ieri c'era stato un'oscillazione in piu' e oggi diminuiscono. E' un dato molto positivo come quello delle terapie intensive che crescono solo di 2. Aumentano anche coloro che sono guariti (+323) rispetto a ieri e, dopo tanti giorni, forse c'e' una riduzione anche dei decessi'.

Lo ha detto l'assessore al Welfare della Regione Lombardia, Giulio Gallera, durante la conferenza stampa trasmessa sulla pagina Facebook di LombardiaNotizieOnline per fare il punto sull'emergenza coronavirus.

L'assessore ha posto ancora una volta l'attenzione sul dato di Milano che 'oscilla e che non possiamo ancora considerare sotto controllo'. Da qui anche l'invito a non scendere nei cortili con i vicini di casa. '.

I DATI - Ecco i dati dei contagi odierni e quelli dei giorni precedenti

- i casi positivi sono: 59.052 (+1.460)

ieri: 57.592 (+1.544)

- i decessi: 10.621 (+110)

ieri: 10.511 (+273)

- in terapia intensiva: 1.176 (+2)

ieri: 1.174 (-28)

- i ricoverati non in terapia intensiva: 11.969 (-57)

ieri: 12.026 (+149)

- i tamponi effettuati: 205.832 (+9.530)

ieri: 196.302 (+9.977)

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro