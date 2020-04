Le fiamme, ben visibili da diverse zone del paese, hanno attirato l'attenzione di numerosi cittadini.

Si è sviluppato questa sera, appena dopo cena, un incendio lungo l'alzaia del Naviglio grande a Bernate Ticino. Le fiamme, ben visibili da diverse zone del paese, hanno attirato l'attenzione di numerosi cittadini. Dalle prime informazioni sembra abbiamo preso fuoco, per cause ancora ignote, un boschetto nei pressi di un capannone. Sul posto i Vigili del Fuoco che, non così semplicemente, sono riusciti a spegnere le fiamme.

