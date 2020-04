"Non rilassiamoci, non è finita"

"Oggi a Milano preoccupa il +262 positivi rispetto a ieri, quando l'incremento era stato di 127. Non e' dunque finita, dobbiamo resistere".

'Milano merita sempre attenzione, non c'e' un calo netto e deciso nei contagi, quindi non rilassiamoci, restiamo a casa. Per quanto possibile limitiamo al minimo anche le uscite per andare a fare la spesa'.

Lo ha detto l'assessore al Welfare della Regione Lombardia, Giulio Gallera, durante la conferenza stampa trasmessa sulla pagina Facebook di LombardiaNotizieOnline per fare il punto sull'emergenza coronavirus.

'A Milano necessita' - ha aggiunto - la linea un giorno scende e un giorno sale, non c'e' una netta diminuzione dei contagi. Oggi in citta' preoccupa il +262 positivi rispetto a ieri, quando l'incremento era stato di 127. Non e' dunque finita, dobbiamo resistere anche in vista dei ponti che ci separano dal 3 maggio'.

Gallera ha poi fatto sapere di essere stato nella Bergamasca per ringraziare 'medici, infermieri, personale sanitario, volontari, protezione civile e alpini' che stanno 'facendo il massimo' per far uscire la citta' orobica dall'emergenza.

L'assessore, dopo essere stato all'Ospedale Papa Giovanni XXIII, ha visitato l'ospedale da campo allestito dagli Alpini presso la fiera dove ha incontrato il personale di 'Emergency' e i medici russi.

Poi l'assessore ha visitato i 'Covid hotel' che l'Ats mette a disposizione dal 18 marzo. 'Sono una risposta per le persone guarite e per il territorio'.

Sono destinati a soggetti Covid positivi ormai stabilizzati che possono essere dimessi dalle strutture ospedaliere e per i quali e' tuttavia necessario garantire la sorveglianza sanitaria e l'isolamento in luoghi diversi dal loro domicilio.

I DATI - Ecco i dati dei contagi odierni e quelli dei giorni precedenti

- i casi positivi sono: 57.592 (+1.544)

ieri: 56.048 (+1.246)

- i decessi: 10.511 (+273)

ieri: 10.238 (+216)

- in terapia intensiva: 1.174 (-28)

ieri: 1.202 (-34)

- i ricoverati non in terapia intensiva: 12.026 (+149)

ieri: 11.877 (+81)

- i tamponi effettuati: 196.302 (+9.977)

ieri: 186.325 (+9.372)

