Un supereroe al giorno...

Bambini lo sapete che, come voi, anche i supereroi e i personaggi delle fiabe stanno trascorrendo questo periodo in casa? Non ci credete? Collegatevi con la nostra pagina Facebook 'Logos News' da lunedì 13 aprile, alle 14, e lo scoprirete di persona.

Un supereroe e un personaggio delle favole al giorno, toglie il virus di torno. Sì, certo, quel vecchio modo di dire era differente, ma per i più piccoli concedeteci una modifica. Già, perché... bambini lo sapete che, come voi, anche i vostri eroi preferiti in queste settimane, seguendo le specifiche indicazioni che ci stanno dando (fondamentali e necessarie per sconfiggere il 'cattivissimo' Coronavirus), sono nelle loro case? Non ci credete? Beh, allora, da lunedì (13 aprile; Pasquetta), alle 14 (e per tutti gli altri giorni successivi) collegatevi con la nostra pagina Facebook 'Logos News' e lo potrete verificare di persona. Eccoli, infatti, appunto i mitici supereroi e personaggi delle fiabe di 'Cuorieroi per Bambini Eroi - Nazionale Italiana dell'Amicizia onlus', pronti a raccontarvi come stanno trascorrendo il tempo, tra curiosità, idee e messaggi importantissimi che vogliono darvi. Mi raccomando, quindi: l'orario lo sapete (appuntatevelo ben bene sul calendario), per il resto lasciatevi catturare dalla fantasia e dalle emozioni.

