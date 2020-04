"40 milioni per straordinari"

"La gratitudine nei confronti nei nostri medici impegnati ogni giorno in trincea e' infinita" - conclude l'assessore Giulio Gallera.

"Non ci sara' nessun taglio agli stipendi dei medici per malattia dovuta a Covid-19. Al

contrario, abbiamo stanziato 40 milioni di euro per pagare gli straordinari al personale impegnato a fronteggiare questa drammatica emergenza".

L'assessore al Welfare della Regione Lombardia, Giulio Gallera, risponde cosi' alle segnalazioni formulate dai rappresentanti del sindacato ANAAO Assomed.

"Eventuali decurtazioni per malattia, determinate dalle leggi nazionali - aggiunge l'Assessore Gallera - saranno ripristinate con gli stipendi di aprile e di maggio, nel momento in cui le aziende sanitarie avranno definito insieme all'INAIL le assenze

dovute a Contagio da Covid-19 dalle altre tipologie".

"Le circolari INAIL del 17 marzo e del 3 aprile 2020 - spiega poi Gallera - chiariscono che le malattie Covid non devono essere decurtate, ma il certificato di malattia che arriva in azienda, per motivi di privacy, non ne contiene la causa. Per questo, la distinzione avviene per singolo caso e questa ricognizione non e' stata compatibile con i tempi necessari per la chiusura delle 'buste paga'. Le eventuali penalizzazioni 'improprie' saranno rettificate e conguagliate".

