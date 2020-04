'Azzalin': uovo e colombe

L’Amministrazione comunale di Inveruno ha omaggiato ospiti e operatori socio sanitari della Casa Famiglia ‘E. Azzalin’ di un grande uovo di cioccolato e numerose colombe pasquali.

Come una grande famiglia che combatte insieme spalla a spalla questa lotta senza quartiere. Ecco, allora, che l’Amministrazione comunale di Inveruno ha voluto omaggiare ospiti e operatori socio sanitari della Casa Famiglia ‘E. Azzalin’ di un grande uovo di cioccolato, oltre a numerose colombe pasquali. “Un gesto semplice, ma importante – rileva la Coordinatrice della struttura del Gruppo Sodalitas Daria Chiodini – che si aggiunge ai numerosi attestati di vicinanza registrati negli ultimi giorni”. Un’autentica gara di solidarietà, giova ricordarlo, che ha visto coinvolte aziende del territorio, commercianti e singoli cittadini. “E’ questa – prosegue la Coordinatrice - l’ennesima dimostrazione della fattiva sinergia che vede la nostra Casa Famiglia al centro del tessuto sociale di questo territorio. Questa dura prova, la più difficile e delicata, la stiamo affrontando tutti insieme e la vicinanza delle Istituzioni è certamente per noi un valore aggiunto, tanto più in un momento speciale qual è quello della Santa Pasqua”. "A questo proposito - conclude Chiodini - ci teniamo a ringraziare pubblicamente tutte queste persone e ad inviare a loro un messaggio di speranza e di serenità. In questi giorni ne abbiamo tutti davvero un gran bisogno”.

