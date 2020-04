Spesa e colletta: l'emergenza da volontari

Le attività messe in campo a Castano Primo. Una serie di servizi per venire incontro alla popolazione e ai più bisognosi in un periodo tanto complesso e delicato.

"Sì pronto, mi dica: pasta, pane, frutta e verdura. Perfetto". L'ordine è preso e, allora, scatta la vera e propria 'macchina operativa'. Ma ci sono anche gli aiuti e il sostegno a chi, purtroppo, si trova in situazioni di grande disagio e difficoltà (i cosiddetti bisognosi). Beh... essendo in una battaglia (quella contro il Coronavirus), non possiamo che chiamarlo l'esercito dei volontari. Tanti, tantissimi: uomini e donne, giovani, adulti e anziani che, ormai da settimane e settimane, là a Castano, sono in prima linea per far fronte al delicato e complesso periodo con il quale tutto il nostro Paese si sta confrontando. Un punto di riferimento importante; un gruppo nato dai cittadini e che grazie agli stessi cittadini, oggi, è una solida realtà, che sta cercando di rispondere, il più possibile, alle singole richieste ed esigenze della popolazione. Una grande squadra, insomma, e, in fondo, diversamente non potrebbe essere definita, perché differenti sono gli 'attori' in campo (i castanesi, appunto, il Comune e, quindi, la Parrocchia e la Comunità Pastorale Santo Crocifisso e la Protezione Civile). "Nello specifico - spiegano - l'attività è strutturata su tre ambiti differenti: ci sono, infatti, una ventina di persone che si occupano, appunto, della spesa e dei farmaci a domicilio; quindi, eccone altre 12, che affiancano la Prociv per quanto concerne la colletta alimentare e, in ultimo, una cinquantina che sono incaricati a comunicare e informare sui servizi". Si lavora, come si dice, a 360 gradi, da una parte, inizialmente raccogliendo (tramite chiamata o messaggio al numero 320/0165830 oppure per mail a volontari [dot] castano [at] gmail [dot] com) le necessità di alimenti e medicine, per poi contattare gli esercizi commerciali e, infine, una volta preparati i pacchi, portarli ai richiedenti; dall'altra, invece, spazio alla raccolta per i cittadini bisognosi (nei punti vendita aderenti - 'Il Gigante', 'Conad', 'Coop' ed enoteca 'Gavioli Giuseppe', chi vorrà, quando andrà a fare la spesa, potrà acquistare beni di prima necessità da donare a chi è meno fortunato). "Un grazie speciale a tutti coloro che, fin da subito, hanno dato la disponibilità a portare avanti questa attività - concludono - E credeteci, sono davvero numerosi i castanesi che si sono fatti e continuano a farsi avanti. Inoltre, un ringraziamento particolare alla Parrocchia, che ci ha messo a disposizione i locali dell'oratorio (uno dei due luoghi di riferimento assieme alla 'Casa dei Castanesi'). Lo ricordiamo, la forza sta proprio in questo, nella straordinaria collaborazione che si è venuta a creare e nell'impegno che, ognuno, sta offrendo". Spesa, farmaci, colletta alimentare, dunque... accompagnati da quel messaggio che, da giorni, sta risuonando a Castano e che è, ormai, il motto del gruppo intero: "Nessuno escluso".

