Sanificati Comune e ambulatorio

Gli interventi sono stati messi in campo nelle scorse ore ed hanno interessato gli uffici comunali di Nosate, l'ambulatorio medico e la biblioteca. Interventi specifici e mirati.

Sanificati tutti gli uffici comunali, l'ambulatorio medico e la biblioteca. L'intervento è stato messo in campo nelle scorse ore: un'iniziativa ulteriore, per far fronte alla delicata e complessa emergenza Coronavirus e che ha visto protagonista il Comune di Nosate. Si lavora, insomma, davvero a 360 gradi tra le fila dell'Amministrazione comunale nosatese, per cercare di portare avanti, appunto, tutta una serie di azioni specifiche e mirate, affinché si limiti il più possibile il diffondersi del virus.

