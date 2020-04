"Meno contagi, ma altri 300 morti"

"I dati continuano ad essere positivi e anche i numeri dei ricoverati sono contenuti". Lo ha detto l'assessore al Welfare della Regione Lombardia, Giulio Gallera, durante la conferenza stampa trasmessa sulla pagina Facebook di LombardiaNotizieOnline.

'A Milano la situazione e' stabile - anche se la linea continua ad oscillare. Dobbiamo insistere ancora di piu'. Va da se' che dovremo passare il week end di Pasqua in casa rispettando le misure restrittive previste dalle ordinanze'.

Gallera ha anche fatto sapere che il reclutamento di operatori sanitari dall'inizio dell'emergenza e' stato di 2.434 persone. L'assessore ha quindi ringraziato il ministero della Salute 'che e' stato il piu' vicino alla Regione Lombardia, attraverso il ministro Speranza e il viceministro Sileri'. Gallera ha quindi ricordato che oggi sono arrivati a Linate dei medici dalla Protezione civile: '20 sono destinati alla Lombardia e noi li abbiamo 'dirottati' agli Spedali civili di Brescia. Li ringraziamo molto: e' un gesto di grande solidarieta' e fratellanza perche' decidono di venire non solo da altre Regioni, ma anche da altri Stati per combattere insieme questa battaglia'.

I DATI - Ecco i dati dei contagi odierni e quelli dei giorni precedenti

- i casi positivi sono: 54.802 (+1.388)

ieri: 53.414 (+1089)

- i decessi: 10.022 (+300)

ieri: 9.722 (+238)

- in terapia intensiva: 1.236 (-21)

ieri: 1.257 (-48)

- i ricoverati non in terapia intensiva: 11.796 (+77)

ieri: 11.719 (-114)

- i tamponi effettuati: 176.953 (+9.396)

ieri: 167.557

