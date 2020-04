Una Ghirlanda di Speranza

Da alcuni giovani catechisti invece nasce l'iniziativa #UnaGhirlandaDiSperanza, grazie alla quale Bernate Ticino si sta riempiendo di meravigliose ghirlande fatte a mano!

Non mancano le iniziative di solidarietà per il comune di Bernate Ticino, che sta mettendo in campo tutte le sue forze per fronteggiare questa emergenza. Dalla Caritas parrocchiale arriva l'iniziativa "Chi ha, metta. Chi non ha, prenda", una raccolta di beni a lunga conservazione per aiutare le famiglie in difficoltà durante l'emergenza Covid-19. Ogni cittadino può aiutare e sostenere concretamente questo progetto, acquistando dei prodotti presso il Conad di Bernate Ticino, che si è reso disponibile in quanto punto di raccolta. Tante le famiglie raggiunte da questa rete capillare di sostegno, nata grazie alla collaborazione di tanti volontari; segno di una comunità forte e unita anche di fronte a questa sfida così grande.

Da alcuni giovani catechisti invece nasce l'iniziativa #UnaGhirlandaDiSperanza, grazie alla quale Bernate Ticino si sta riempiendo di meravigliose ghirlande fatte a mano! L'idea nasce dalla volontà di sentirsi uniti anche a distanza, soprattutto in questo tempo pasquale, realizzando ghirlande da appendere all'ingresso di ogni abitazione. L'invito è quello di inserire in ogni ghirlanda il simbolo pasquale della colomba e la frase dell'Arcivescovo Delpini "CHE SIA LA SPERANZA IL PRINCIPIO DEL FUTURO". Perchè davvero questa Pasqua possa portarci una speranza nuova!

