La sanificazione del paese

Cominciata in queste ore la pulizia straordinaria delle strade e dei luoghi più frequentati di Turbigo. Al lavoro i Vigili del fuoco, grazie alla collaborazione della 'Bama'.

Una pulizia straordinaria delle strade e dei punti più frequentati del paese. E' partita in queste ore e proseguirà per gran parte della giornata, la sanificazione a Turbigo, grazie ai Vigili del fuoco ed alla collaborazione della 'Bama'. "Saranno coinvolte diverse zone - commenta il sindaco Christian Garavaglia - Voglio ringraziare i pompieri per il lavoro e l'azienda 'Bama' per aver dato un fondamentale contributo, affinché questa attività potesse essere messa in atto".

