Un'iniziativa dell'Amministrazione comunale per onorare la memoria dei defunti in un momento complicato. Pulizia del cimitero e deposizione di una composizione di fiori.

La vicinanza fatta di piccoli e semplici gesti, ma che hanno un significato profondo. Perché nell'emergenza Coronavirus ci sono tutta una serie di azioni che, purtroppo, sono venute a mancare e che, però, per molti sono davvero sofferte. E, allora, ecco che l'Amministrazione comunale di Vanzaghello, accanto alle varie iniziative di sensibilizzazione, prevenzione e informazione alla cittadinanza, ha deciso di proseguire nella sua attività di sostegno anche per quanto concerne la cura del cimitero. "Per la maggior parte, infatti, la chiusura del camposanto è davvero sentita - scrive in una nota il Comune - in quanto rappresenta l'impossibilità di unirsi ai propri cari defunti in un momento di preghiera. Così, nel riconoscere l'importanza di onorare la memoria di chi non è più tra noi, in occasione della Santa Pasqua, provvederemo alla pulizia e rimozione dei fiori secchi, al fine che tutto sia ordinato e decoroso. Ovviamente, sempre con quella forma di assoluto rispetto che merita il luogo dove riposano le persone a noi più care". Ma non è finita qui, anzi, contemporaneamente, verrà deposta una composizione di fiori: un piccolo gesto per rappresentare la vicinanza della comunità verso i defunti e le loro famiglie. "E' un momento difficile che impone limitazioni e grandi sacrifici - concludono - Però, con l'impegno e il contributo di ognuno potrà essere superato".

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro