COVID-19: nuova ordinanza

Il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, ha firmato una nuova ordinanza (la 522, in vigore dal 7 aprile) che proroga fino al 13 aprile le misure restrittive. Nello specifico...

Il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, ha firmato una nuova ordinanza (la 522, in vigore dal 7 aprile) che proroga fino al 13 aprile le misure restrittive introdotte dalle precedenti ordinanze regionali del 21, 22 e 23 marzo. Sono state introdotte le seguenti modifiche all’ordinanza del 4 aprile: i mercati coperti possono aprire a condizione che il sindaco del Comune di riferimento adotti e faccia osservare un piano per ogni specifico mercato che preveda la presenza di un unico varco di accesso separato da quello di uscita e la sorveglianza pubblica o, eventualmente privata, che verifichi il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro e il rispetto del divieto di assembramento. Ancora, possono rimanere in funzione i distributori automatici dei generi di monopolio e dei prodotti farmaceutici e parafarmaceutici, ovunque collocati così come quelli presenti all’interno degli uffici, delle attività e dei servizi che in base ai provvedimenti statali possono continuare a restare in funzione, nel rispetto del distanziamento sociale. È permesso il commercio al dettaglio di fiori e piante, è consentita la vendita online (o non in presenza) e la consegna a domicilio di tutte le categorie merceologiche, le attività di cura e manutenzione del paesaggio (codice 81.3) sono consentite limitatamente alla cura e manutenzione di parchi, giardini e aree verdi finalizzate alla prevenzione di danni e alla messa in sicurezza delle stesse aree. L’ordinanza del 4 aprile prevede alcune novità rispetto alle misure di contenimento già in vigore: l’obbligo per chi esce dalla propria abitazione di proteggere se stessi e gli altri coprendosi naso e bocca con mascherine o anche attraverso semplici foulard e sciarpe, l’obbligo per gli esercizi commerciali aperti di fornire ai propri clienti guanti monouso e soluzioni idroalcoliche per l’igiene delle mani, la possibilità di acquistare articoli di cartoleria all’interno degli esercizi commerciali che vendono alimentari o beni di prima necessità (che sono quindi aperti), la possibilità di vendere fiori e piante, ma solo tramite consegna a domicilio. I decreti del presidente del Consiglio dei Ministri in vigore (DPCM) prevedono, inoltre, il divieto di trasferimento o spostamento ad altro Comune, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza o per motivi di salute (Decreto del Consiglio dei Ministri del 22 marzo), la sospensione di eventi e competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati e le sedute di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, all’interno degli impianti sportivi di ogni tipo (DPCM del 1 aprile). In caso di mancato rispetto delle indicazioni previste verranno applicate sanzioni ai sensi dell’art 4 del decreto-legge n.19/2020.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro