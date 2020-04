Cuggiono: 3200 mascherine

In attesa di prossima fornitura, la ripartizione del quantitativo disponibile (3.200) avverrà tenendo conto dei nuclei familiari presenti sul territorio.

"Si avvisa che da domani, 8 aprile 2020, il Comune di Cuggiono avvierà la distribuzione delle mascherine riservate alla popolazione residente, pervenute dalla protezione Protezione Civile della Regione Lombardia.

In attesa di prossima fornitura, la ripartizione del quantitativo disponibile (3.200) avverrà tenendo conto dei nuclei familiari presenti sul territorio.

L'attività di distribuzione sarà effettuata grazie ai volontari dell'Associazione Azzurra Soccorso Onlus che provvederanno a lasciare una busta riportante il logo del Comune presso ogni buca delle lettere.

Nessuno suonerà alla porta.

La modalità di distribuzione prescelta, da un lato cerca di soddisfare le esigenze di ogni nucleo familiare in un momento di difficoltà di approvvigionamento di tali dispositivi di protezione, dall'altro è tesa ad evitare possibili assembramenti sul territorio comunale e ridurre così le occasioni di contagio.

Come già accennato, si evidenzia che questo è solo il primo quantitativo pervenuto e Regione Lombardia distribuirà successivamente ulteriori mascherine".

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro