Coronavirus: 37 i casi ad Inveruno

Un contagio, lento, che pero non si ferma, ma prosegue. Invitando tutti alla massima prudenza e responsabilità. "Oggi purtroppo un altro nostro concittadino è risultato essere positivo al virus Covid 19, facendo così salire complessivamente a 37 i casi di positività nella nostra Comunità - ha commentato il Sindaco di Inveruno Sara Bettinelli - La Centrale Operativa Comunale prosegue quotidianamente nell’attività di monitoraggio e supporto". I decessi in paese, purtroppo, ammontano a 7.

