Colombe ai presidi sanitari

Un sentito ringraziamento all'azienda Melegatti per le migliaia di colombe pasquali donate alla Protezione civile della Lombardia e che saranno desinate ai presidi sanitari.

Un sentito ringraziamento all'azienda Melegatti per le migliaia di colombe pasquali donate alla Protezione civile della Lombardia, che le destinerà ai presidi sanitari della Lombardia attraverso i propri volontari, e' stato espresso dall'assessore regionale al Territorio e Protezione civile, Pietro Foroni. "Un gesto, quello della Melegatti, tanto più gradito - ha aggiunto Foroni - in un momento di drammatica emergenza come quello che stiamo vivendo e che porterà tutti noi a festeggiare una Pasqua di Resurrezione senza i riti religiosi cattolici e in tanti casi senza la vicinanza dei nostri familiari. Il pensiero corre naturalmente a chi sta pagando il prezzo più alto di questa situazione, cioè alle migliaia di persone ricoverate in ospedale e ai medici e agli infermieri che stanno combattendo in prima linea questa battaglia: a loro abbiamo deciso di destinare la generosa donazione della Melegatti".

