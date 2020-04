Cuggiono: dove far la spesa?

"L'indicazione del DCPM a cui noi stessi ci atteniamo - commentano - è che ci si può spostare al paese più limitrofo SOLO in caso non si trovino beni di necessità in paese".

La domanda ormai si rinnova da alcune settimane e vale un po' per tutti, residenti in grandi città come in piccoli paesi, in questi giorni di 'zona rossa': "Dove posso far la spesa?". Se per quanto riguarda la maggior parte dei Comuni del castanese i Sindaci, in accordo con gli esercizi commerciali della grande distribuzione, hanno cercato di gestire e limitare gli spostamenti, per Cuggiono il dubbio è durato a lungo e ancora permangono gli interrogativi.

Per cercare di rispondere, in modo univoco, al quesito, abbiamo contattato il Comando di Polizia locale cittadino. "L'indicazione del DCPM a cui noi stessi ci atteniamo - commentano - è che ci si può spostare al paese più limitrofo SOLO in caso non si trovino beni di necessità in paese".

Facciamo un esempio: se son finiti i fusilli e si volessero le penne lisce come pasta ovviamente non ci si può spostare; se invece una persona necessitasse di prodotti per celiaci e in paese fossero finiti si può recarsi nel paese più limitrofo...

DOVE ANDARE

"Non abbiamo direttive comunali su quali supermercati e in che giorni, come per i paesi vicini", ci commentano. La situazione emergenziale con la presenza del Commissario prefettizio ha portato anche a questo 'vuoto'. Quindi la regola, per evitare di essere sottoposti a sanzioni, se non dalla Polizia locale cittadina, ma anche dalle altre forze dell'ordine, è di ANDARE NEL PAESE FISICAMENTE PIU' VICINO per necessità di prodotti non reperibili nel proprio Comune.

Facciamo un altro esempio: se uno abita in via San Fermo, è opportuno che vada verso Inveruno; se uno abita in via IV Novembre dovrebbe andare verso Buscate.

SPESA ONLINE

La spesa online con negozi che effettuano consegna a domicilio è ammessa. "Invece la spesa online con ritiro fuori paese non è ammessa e potrebbe essere suscettibile di contravvenzione".

In questo periodo così delicato, un grande GRAZIE va a tutte le attività di paese che con pazienza e intraprendenza, capacità di fare rete e gestione familiare di grande cuore, hanno permesso di attivare consegne porta a porta di numerosi prodotti e piatti pronti, per la praticità di tante persone e permettendo così di limitare ulteriormente gli spostamenti.

Rimane poi l'invito a limitare al massimo le uscite, cercando di far spesa fuori casa solo una volta la settimana.

