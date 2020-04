Mascherine e pulizia

Lunedì, martedì e mercoledì verranno distribuite le mascherine; mercoledì pulizia di alcune zone del paese. E, infine, l'aggiornamento delle persone positive al Coronavirus.

Tre comunicazioni per la cittadinanza. A darle, come sempre, è il sindaco di Turbigo, Christian Garavaglia, con un video messaggio su Facebook. "Innanzitutto - dice - con domani (lunedì 6 aprile) e nelle giornate di martedì 7 e mercoledì 8 faremo la distribuzione delle mascherine. Più precisamente, sarà la Protezione Civile a lasciare nelle cassette della posta una busta con il logo del Comune, contenente appunto due dispositivi di protezione per ciascun nucleo familiare". Quindi, ecco una collaborazione che la stessa Amministrazione comunale ha avviato con i Vigili del fuoco, per una pulizia puntuale di alcune zone, quali gli ingressi nei supermercati, negozi, farmacie, ufficio postale, stazione (e che verrà effettuata mercoledì). E, infine, l'aggiornamento sui casi di positività in paese. "Ad oggi ce ne sono 12, oltre a due sospetti segnalati dai medici e ad una decina di persone in quarantena, in quanto entrate a contatto con i turbighesi risultati, appunto, positivi - conclude".

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro