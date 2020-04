L'Inno alla gioia degli studenti

Venerdì 3 aprile, alle 18, gli studenti delle scuole secondarie di primo grado 'F. Baracca' di Magenta e 'Don Milani' di Robecco hanno dato vita ad un flash-mob musicale.

Magenta e Robecco – “mi – mi – fa – sol – sol – fa – mi – re – do – do …”: venerdì 3 aprile, alle 18, gli studenti delle scuole secondarie di primo grado 'F. Baracca' di Magenta e 'Don Milani' di Robecco hanno dato vita ad un flash-mob musicale, intonando con le loro voci e i loro strumenti, sui balconi e terrazzi o davanti alle finestre spalancate delle loro abitazioni, il coinvolgente 'Inno alla gioia' di Beethoven, per strappare un sorriso, capace di alleggerire la preoccupazione che ci opprime. La privazione, si sa, accende passioni ed è capace come poche condizioni emotive di alimentare desideri e suscitare nuove esperienze. Nella devastante tragedia che sta colpendo il nostro Paese e l’intero pianeta non sorprende pertanto la partecipazione con cui hanno aderito alla proposta dei loro docenti di musica e di strumento, che li ha coinvolti in un’iniziativa individuale ed insieme “corale”, alla ricerca di inediti spazi di incontro e di condivisione, tentando di colmare il vuoto che forzatamente li separa. Li ha spinti il desiderio di sentirsi partecipi a ciò che accade, di spezzare l’isolamento e l’immobilità a cui il dramma di questa epidemia li condanna con le loro famiglie, insieme a tutti noi. Uno studente commenta: “Io faccio fatica a rinunciare alle mie abitudini, ma mi adeguo sapendo che per poter vincere contro questo maledetto virus il nostro comportamento è fondamentale, per questo cerco di utilizzare questo tempo stando di più con i miei genitori, suonando il pianoforte, guardando film. Quello che ho notato è che ad alcune cose si rinuncia più facilmente che ad altre. Sono i rapporti con le persone che fanno la differenza. (…). In fondo ho capito che è difficile cambiare la nostra vita, ma a volte cambiarla ci regala anche momenti felici; nati in un momento difficile, hanno ancora più valore”.

