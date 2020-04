COVID-19: altro morto ad Arconate

La comunicazione dell'assessore Francesco Colombo: "C'è, purtroppo, una persona deceduta". Ad oggi i casi di positività al Coronavirus in paese sono 10 (nessuno ricoverato in ospedale).

Una cittadina di Arconate, risultata positiva al Coronavirus, che, purtroppo, non c'è più: a darne comunicazione è stato, nella serata di ieri, l'assessore Francesco Colombo, facendo anche il punto sulla situazione COVID-19 in paese. "Si tratta della terza persona nella nostra comunità deceduta dopo aver contratto l’infezione da COVID-19. Al suo caro figlio, che da anni serve le nostre istituzioni, e a tutta la sua famiglia le più sentite e sincere condoglianze. Tutto il paese si stringe in un grande e commosso abbraccio". Mentre, per quanto riguarda, appunto, i dati aggiornati: allo stato attuale, sono 10 i casi registrati in tutto, con 3 decessi, 2 in fase di guarigione e 5 in cura presso il proprio domicilio (0 i ricoverati in ospedale).

