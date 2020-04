"Il trend migliora, ma va valutato su un arco di 4/5 giorni. Non bisogna comunque abbassare la guardia". Lo ha detto il vicepresidente della Regione Lombardia, Fabrizio Sala, nel corso della consueta diretta quotidiana sulla pagina Facebook di

I DATI NELLE PROVINCE

MI: 10.004 (+482), di cui 4.018 a Milano cittá (+203)

ieri: 9522 (+611), di cui 3815 (+159) a Milano cittá

l'altro ieri: 8.911 (+235), di cui 3.656 (+96) a Milano cittá.

