Ospedali: 1.299.964 euro

Fondazione degli Ospedali (Abbiategrasso, Cuggiono, Legnano e Magenta): grazie al contributo dei 2319 donatori raggiunti 1.299.964 euro con la raccolta fondi COVID-19.

RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO - Fondazione degli Ospedali onlus (Abbiategrasso, Cuggiono, Legnano e Magenta): grazie al contributo dei 2319 donatori abbiamo raggiunto i 1.299.964 euro con la raccolta fondi COVID-19. Un grande grazie a tutti da parte della Fondazione ed in particolare al gruppo 'Chanel' che ha contribuito con una iniziale donazione di 10.000 euro e successivamente con un contributo di 300.000 euro suddiviso tra due entità facenti capo al gruppo 'Chanel' (Chanel Coordination srl - il Centro di Distribuzione Globale, diretto dal dottor Luca Silva, sito a Vittuone; Roveda srl - azienda produttiva calzaturiera diretta dal Dott. Stefano Risorto, sita a Parabiago). Sono stati, inoltre, offerti alla Fondazione, sempre dal gruppo Chanel, iPhon6 e PC portatili (tali apparecchiature verranno utilizzate per favorire le comunicazioni fra i pazienti in isolamento ed i famigliari; sono già in uso nelle Unità Operative altri 15 table offerti). Ad oggi sono stati spesi 611.565 euro e sono in fase di definizione le offerte per l'acquisto di apparecchiature per 311.500 euro. Continua con successo l'iniziativa di ospitalità, presso i due Hotel (2C di Legnano e Diamante di Magenta), per il personale della ASST Ovest Milanese che, per difficoltà di trasporto, stanchezza o timore di trasmettere il virus ai familiari, non volesse tornare alla propria abitazione alla fine dei turni di lavoro. Un grande, grande grazie a tutti per la generosità con cui è sostenuta la nostra iniziativa. (il presidente della Fondazione degli Ospedali, Norberto Albertalli)

