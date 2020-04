Informare al tempo del Coronavirus: la richiesta del sindaco Cecchin al profilo Facebook 'Sei di San Giorgio su Legnano se' di accogliere anche le comunicazioni istituzionali.

I tempi sono di emergenza, il COVID-19 non allenta la sua presa. E per i cittadini essere informati dal loro sindaco su quanto sta accadendo, sia in termini di aggiornamento della situazione sia per l'evoluzione normativa, è diventato fondamentale. E uno degli strumenti privilegiati è costituito dai social. Ma questo informare è informazione o fare politica? Il sindaco di San Giorgio Walter Cecchin non ha il minimo dubbio: è informazione. Perché che vi sia una maggioranza o l'altra a governare un Comune, specie nella situazione attuale, è elemento assolutamente secondario quando c'è in gioco la salute e la vita stessa dei cittadini. Ed è così che ha scelto di formulare una richiesta scheletrica, ma chiarissima al profilo Facebook 'Sei di San Giorgio su Legnano se' di accogliere anche le comunicazioni istituzionali: "Chiedo cortesemente - scrive - agli amministratori che non conosco di prendere in considerazione di accettare di pubblicare le condivisioni della pagina del comune". E specifica che "Non è politica ma informazione". Perché, appunto, un comune è fatto da una maggioranza e da un'opposizione. Ma è fatto soprattutto di cittadini. E, quando vi è come prioritario il tutelarli, le due anime, perfettamente legittime in un paese democratico, devono fondersi in un'unica voce.

