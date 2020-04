Un omaggio al Fornaroli

Dopo lo schieramento ufficiale l'Inno di Mameli è risuonato nell'aria, lasciando poi spazio alle sirene dei mezzi e a un lungo interminabile applauso.

Un momento particolarmente emozionante, simbolico, ma sentito. Anche Magenta, dopo Legnano e molte altre città italiane, ha vissuto stamane un significativo ma sincero gesto di 'omaggio' della cittadinanza a tutto il personale ospedaliero impegnato nell'emergenza Coronavirus. Il primo cittadino Chiara Calati, insieme a rappresentanti comunali, Polizia locale, Carabinieri, Vigili del Fuoco, Guardia di Finanza e Polizia schierati di fronte all'ingresso principale hanno voluto rendere onore a medici, infermieri, oss, volontari e a tutto il personale dell'Ospedale. Dopo lo schieramento ufficiale l'Inno di Mameli è risuonato nell'aria, lasciando poi spazio alle sirene dei mezzi e a un lungo interminabile applauso. L'applauso dei rappresentanti delle nostre comunità, che non possono che esprimere il proprio 'ringraziamento', a nome di tutti, a chi ogni giorno mette in pericolo la propria salute e quella dei propri cari, perchè a differenza di noi, non può restare a casa, e si impegna, ogni momento, per curare con dedizione e professionalità tutti i malati.

