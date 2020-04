Tute alla Croce Bianca

Le 500 tute messe a disposizione dal Rotary Club Magenta contribuiranno così alla sicurezza individuale di un centinaio di soccorritori dipendenti e volontari.

Fa sempre piacere ricevere un regalo, soprattutto se utile. E soprattutto se sei un soccorritore alle prese con l’emergenza Covid-19 e il regalo è una tuta per protezione biologica. È il regalo che Rotary Club Magenta, realtà presente nel magentino dal 1961 con la finalità di “servire al di sopra dei propri interessi personali”, ha fatto a Croce Bianca Magenta. Le 500 tute messe a disposizione contribuiranno così alla sicurezza individuale di un centinaio di soccorritori dipendenti e volontari, chiamati per intervenire su casi sospetti e certi di contagio - in media 8/10 interventi al giorno. “Abbiamo bisogno di almeno 200 mascherine FFP2 e 140 kit di protezione individuali completi, composti da tuta, calzari, doppi guanti, occhiali protettivi, ogni settimana. A questo si aggiunge tutto il materiale di sanificazione per le ambulanze e per le sedi e tutti i DPI (Dispositivi di Protezione Individuali) per effettuare i servizi secondari e di assistenza alle attività in atto con il Comune di Magenta - spiega Laura Boschetti, presidente di Croce Bianca Magenta. - I costi per questi materiali sono molto più alti rispetto al passato e riuscire a reperirli non è assolutamente semplice, nonostante siamo un’associazione di primo soccorso. Questo si traduce nella necessità di trovare aziende, associazioni e cittadini che ci sostengano costantemente. Dobbiamo disporre di almeno 1.500 euro a settimana per far fronte all’emergenza. La donazione di Rotary Magenta – continua – è arrivata in un momento di grande affanno e ci ha permesso di riprendere fiato. Ringrazio di cuore tutti loro a nome dei nostri soccorritori che stanno affrontando in questi giorni difficoltà pratiche ed emotive mai vissute prima, ma anche a nome dei malati che quotidianamente soccorriamo.” La sezione Croce Bianca di Magenta è operativa 24 ore su 24, 7 giorni su 7, mentre la delegazione di Mesero è attiva 12 ore al giorno dal lunedì al sabato, sempre in prima linea contro l’emergenza. L’azienda Indutex di Corbetta sta provvedendo a rifornire tempestivamente i soccorritori di materiali protettivi. “La situazione che stiamo vivendo ha raggiunto dimensioni che non ci saremmo mai immaginati. È importante comprendere ora quanto siamo indispensabili gli uni per gli altri, anche solo con piccoli gesti. Non smetteremo mai di ringraziare per l’importante intervento che viene svolto quotidianamente da tutti i volontari della Croce Bianca di Magenta e da tutte quelle persone che ogni giorno sono in prima linea ad affrontare questa difficile situazione” dichiara Raffaella Mastaglia, Presidente del Rotary Club Magenta. Per tutti coloro che volessero supportare Croce Bianca Milano - sezione di Magenta, è attiva la campagna di raccolta fondi ‘Aiutaci ad aiutare’, attraverso donazioni dirette su conto corrente dell’associazione e sulla piattaforma GoFundMe: tutti i dettagli sono disponibili sul sito ufficiale www.crocebiancamagenta.org.

