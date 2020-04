Mascherine alle famiglie

Cominciata la distribuzione della mascherine gratuite a tutte le famiglie di Arconate. Lo ha comunicato, proprio in queste ore, l'assessore Francesco Colombo.

Mascherine gratuite a tutte le famiglie di Arconate. A darne l'annuncio, informando contemporaneamente anche che è cominciata la distribuzione, è l'assessore Francesco Colombo: "36 volontari con pettorine arancioni hanno iniziato a distribuire le mascherine gratuite prodotte dal sindaco Sergio Calloni - scrive sul suo profilo Facebook - Ogni famiglia riceverà nella posta un pacchettino contenente 3 mascherine. Si ricorda che le mascherine sono di tessuto non tessuto, non sono omologate, ma vanno benissimo per essere indossate da chi sta bene e quindi non è positivo o in quarantena. Un grazie di cuore ai volontari che nel giro di qualche ora si sono messi a disposizione per coprire tutto il paese con la distribuzione, questa è la forza del nostro gruppo, questo è il cuore grande di Arconate. La distribuzione dovrebbe concludersi entro domani (giovedì 2 aprile) o al massimo venerdì, vi terremo aggiornati".

Sostieni Logos

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro