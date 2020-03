Quattro realtà, un unico intendimento: insegnare ai ragazzi quanto sia piacevole e arricchente navigare in Internet facendolo con senso di responsabilità. Un incontro virtuale.

Quattro realtà, un unico intendimento: insegnare ai ragazzi quanto sia piacevole e arricchente navigare in Internet facendolo con senso di responsabilità. Tema quanto mai attuale in un'epoca in cui il domicilio forzato a causa delle insidie del Covid-19 induce a fare della rete un uso più frequente del consueto. E così 'Fondazione don Angelo Cassani onlus', 'Associazione Aquila e Priscila' e oratori di Dairago e Arconate hanno deciso di organizzare per mercoledì 1 aprile alle 20.45 una serata sul tema. A occuparsi di fornire alcuni spunti di riflessione saranno le parole di don Giovanni Fasoli, sacerdote, educatore e docente universitario. La serata sarà appunto intitolata 'Il bello di Internet' e si svolgerà, come facilmente intuibile, in modo virtuale. Per potervi prendere parte occorrerà contattare il numero 340/4575695 e si sarà nella condizione di seguire l'appuntamento attraverso la piattaforma zoom. Un modo per riflettere realmente, sia pure attraverso la modalità virtuale, su una realtà tecnologica che, se usata avvedutamente, rappresenta una delle più potenti alleate del cemento relazionale e della diffusione di informazioni.