Radio Magenta: nuovo sito

Radio Magenta raggiunge un’alta tappa importante del suo processo di rinnovamento multimediale avviato all’inizio del 2020, per meglio rispondere alle mutate esigenze degli ascoltatori. Alle ore 10 del 29 marzo è stato messo on line il nuovo sito web www.radiomagenta.itdella storica emittente radiofonica di Magenta e dell’Ovest Milanese. È un portale moderno, potente ed efficace che fungerà da cabina di regia, un crocevia tra i canali di comunicazione e i servizi offerti ai cittadini: musica, informazione, social, video, profili dei conduttori, format di intrattenimento e interattivi o dedicati, dirette di eventi istituzionali e di manifestazioni pubbliche, contatti, spazi commerciali su misura ed attività di e-commerce e anche la possibilità di 'Riascoltare' dove, come e quando si vuole tutti i contenuti della radio. Si sta lavorando a un sistema integrato di comunicazione partendo dalla musica che dal 1983 ad oggi è stata il fondamento dell’attivitàe continuerà ad esserlo ma attraverso le nuove tecnologie. Adesso è in atto una nuova rivoluzionelegata alle potenzialità del web con un proliferare di realtà on line. A fare la differenza sarà la professionalità, la qualità dei contenuti e il legame con il territorio, ossia tutti i tratti che in 40 anni hanno contraddistinto la storia di Radio Magenta. Radio Magenta ha allargato la visione per essere ascoltata e seguita ovunque ad alta qualità digitale, negli smartphone e nei tablet attraverso la rinnovata App gratuita per dispositivi Android e IOS, in streaming sul rinnovato sito web www.radiomagenta.it, con gli Smart Speaker a comando vocale e prossimamente anche con la TV. Inoltre, Radio Magenta è presente sui social media e nelle principali piattaforme on line di musica. Radio Magenta oggi in digitale la senti, la vedi e la vivi ovunque. Il 2020 continuerà ad essere l’anno della grande svolta tecnologica. Stay Tuned!