Meno traffico, meno smog, meno persone in giro. Ma ancora non basta. L’invito è sempre e solo uno: bisogna stare a casa. In questo momento è l’unica soluzione per sperare di arginare la diffusione del Coronavirus. Anche i cartelli stradali, spesso propensi a consigli tipo “Guida con prudenza”, “Non distrarti alla guida”, “Non usare il cellulare”, ora invitano tutti a non spostarsi.

Twitter Facebook Google+