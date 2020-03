A Galliate 38 casi di Covid-19

"Il totale delle persone contagiate sono 38, di cui 31 persone positive al tampone, sono in quarantena domiciliare. 4 i ricoverati, 3 i deceduti".

Spesso ci soffermiamo maggiormante su dati e notizie dei nostri paesi della Lombardia, ma l'emergenza coronavirus è ormai un problema diffuso in tutta Italia, Europa,... mondo. Ed anche nella vicina Galliate, appena dopo il ponte di ferro di Turbigo sul Ticino, l'epidemia si è allargata in maniera preoccupante. Il sindaco di Galliate Claudiano Di Caprio ha così commentato: "Il totale delle persone contagiate sono 38, di cui 31 persone positive al tampone, sono in quarantena domiciliare. 4 i ricoverati, 3 i deceduti. I familiari dei cittadini positivi in quarantena sono 60 dei quali 21 hanno già terminato il periodo di quarantena domiciliare obbligatoria".