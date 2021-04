Vaccini anche dai Carabinieri

Problemi e difficoltà con le prenotazioni del vaccino anti-Covid: i militari dell'Arma di alcune caserme della provincia di Novara in aiuto della popolazione.

La loro presenza in questo lungo e difficile anno di emergenza è stata importante e fondamentale. Un impegno e un'attenzione costante, da una parte per monitorare e controllare le singole situazioni, dall'altra per cercare di rispondere e far fronte il più possibile a quelle che erano le esigenze e le criticità della popolazione. Ma, ora, si va avanti, dando un'ulteriore e significativa mano, anche per quanto riguarda le vaccinazioni. Già, perché in Piemonte, e precisamente (fino ad oggi) a Galliate, Trecate e Cameri, i Carabinieri sono di nuovo in prima linea per assistere quei cittadini che hanno problemi con le prenotazioni sull'apposito portale regionale. Su indicazione del Comando Provinciale, insomma, le caserme si sono messe a disposizione, avviando un servizio di assistenza che, come detto, si sta svolgendo appunto nelle stazioni stesse oppure a domicilio per coloro che hanno particolari problematiche a spostarsi. Dalle 8 alle 22, quindi, la popolazione potrà contattare i militari dell'Arma e ricevere, così, da loro un sostegno durante le procedure di prenotazione.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro