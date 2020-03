Dopo il primo bilancio di miglioramento di ieri tornano a salire i contagi in Lombardia. In regione aumentati del 110% i posti in terapia intensiva portandoli da 724 a 1500: domani si apriranno nuovi 5 posti anche a Legnano.

“Eccoci all'appuntamento consueto con le informazioni rispetto all'andamento e alle misure che stiamo mettendo in campo per questa grande pandemia - inizia la diretta Facebook l'assessore al Welfare Giulio Gallera, martedì 24 marzo - L'obiettivo di ogni nostra azione è provare ad arginare questo 'tsunami' e dare cure a una moltitudine di persone, colpite in maniera anche complicata”.

“Oggi è stata una giornata in cui abbiam fatto passi in avanti nei servizi, ci son strutture sanitarie assolutamente sature per cui cerchiamo soluzioni perché abbiano una minore pressione.

Domani sarà operativo l'ospedale da campo di Crema dove lavoreranno 52 fra medici e infermieri

cubani. Andranno invece al Papa Giovanni di Bergamo 30 medici russi inizialmente destinati a Sondalo. Sempre a Bergamo, in fiera, è in fase di allestimento un ospedale da campo realizzato

dall'associazione nazionale Alpini della Lombardia, così come stiamo lavorando sull'area di Brescia”.

"La Regione Lombardia è riuscita ad aumentare del 110% i posti in terapia intensiva portandoli da 724 a 1500. Vogliamo continuare a garantire un'assistenza adeguata e ricoverare chi ne ha più bisogno. Per questo - ha sottolineato l'assessore Gallera - domani ne apriamo altri 5 a Legnano e 5 al San Carlo e giovedì 16 al Policlinico e 10 al Niguarda".

“A Codogno, dove un mese fa ci furono i primi casi, oggi le persone positive sono 268, con zero contagi in più rispetto a ieri"...

Come sappiamo i dati vanno guardati non giorno per giorno, ma valutati nell'ottica di alcuni giorni, come trend. Crescono ancora i contagi (dopo il primo bilancio di miglioramento di ieri), pur se in misura ridotta rispetto a settimana scorsa, e numerosi sono i decessi segnalati oggi.

69.176 i contagiati in Italia di cui positivi 54.030, 6.820 deceduti, 8.326 guariti.

In Lombardia 30.703 contagiati totali, di cui 9.711 pazienti ricoverati,e 1.194 in terapia intensiva.In Lombardia i decessi ammontano a 4.178

Seguono i casi per provincia:

BG 6728

BS 6298

CO 635

CR 3061

LC 1015

LO 1860

MB 1454

MI 5701 di cui 2.297 a Milano città

MN 1093

PV 1499

SO 253

VA 450