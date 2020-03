Coronavirus: 21 casi a Inveruno

Complessivamente 21 nostri concittadini risultano positivi a questo nuovo virus", commenta il Sindaco Sara Bettinelli.

Una crescita lenta ma purtroppo costante. La comunità di Inveruno è arrivata, ad oggi, a contare ben 21 casi di cittadini positivi al Coronavirus. Un dato assolutamente significativo, soprattutto se paragonato a quelli dei paesi vicini. La preoccupazione in paese è tangibile, ma proprio in questo momento si richiede maturità nel gestire e limitare gli spostamenti.

"Purtroppo oggi abbiamo ancora un nuovo caso di positività al Covid all’interno della nostra Comunità. Complessivamente 21 nostri concittadini risultano positivi a questo nuovo virus - commenta il Sindaco Sara Bettinelli - Esprimiamo vicinanza ai nostri concittadini ammalati ed alle loro famiglie in questo momento particolarmente duro. In questi giorni siamo entrati in contatto telefonico con loro e/o i familiari trovando all’altro capo dolore certo, ma in una compostezza, forza e umanità in questo momento particolarmente difficile che fa capire come loro siano esempio per tutti noi".