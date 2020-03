Ospedali: 709 mila euro

Continua con successo l’iniziativa di raccolta fondi promossa dalla Fondazione degli Ospedali Onlus a favore dei nosocomi dell’Asst Ovest Milanese per l'emergenza Coronavirus.

Continua con successo l’iniziativa di raccolta fondi promossa dalla Fondazione degli Ospedali Onlus a favore dei nosocomi dell’Asst Ovest Milanese (Abbiategrasso, Cuggiono, Legnano e Magenta). Grazie alla grande generosità dei 1461 donatori, al 23 marzo, sono stati raccolti 709.646,66 euro; sono stati impegnati circa 270.000 euro per l'acquisto di materiale monouso; circa 190 euro sono stati invece utilizzati per l'acquisto di apparecchiature (erogatori di alti flussi, ecografi, ...) per le Unità Operative di Rianimazione, Pronto Soccorso e Medicina dell'ASST Ovest Milanese. In questi giorni, per far fronte alla crescente richiesta di molti medici e infermieri che, per difficoltà di trasporto, stanchezza o timore di trasmettere il virus ai familiari, non vogliono tornare alle proprie abitazioni alla fine dei turni di lavoro, la Fondazione ha individuato due hotel, uno a Magenta e l’altro a Legnano per gli operatori che ne faranno richiesta: camere singole e una colazione - a titolo gratuito – per un adeguato riposo durante la notte. Gli alberghi saranno fruibili da mercoledì 25 marzo. I costi dell’acquisto delle camere saranno interamente sostenuti dai fondi raccolti in questi giorni dalla Fondazione degli Ospedali Onlus a sostegno del personale degli ospedali della ASST Ovest Milanese coinvolti nella lotta al COVID-19. Tutti i donatori che avessero necessità di usufruire dei benefici fiscali a seguito della donazione effettuata possono contattare la Fondazione degli Ospedali all'indirizzo mail direzione [at] fondazione4h [dot] it.