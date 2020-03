Magenta: 41 contagi e sanificazioni

La situazione è molto critica e molto complessa. Misure più restrittive sono quanto mai necessarie”

La città di Magenta affronta un aumento esponenziale di contagi da Covid-19: in soli 4 giorni, i magentini positivi sono passati da 18 a 41, di cui 11 solo nell’ultimo giorno (dato aggiornato a ieri sera. Ricordiamo che il bilancio ufficiale da parte del primo cittadino Chiara Calati avviene ogni sera). “La situazione è molto critica e molto complessa. Misure più restrittive sono quanto mai necessarie” ha commentato il Sindaco. Per tentare di contrastare la diffusione del virus, proseguono in città le opere di sanificazione grazie a una soluzione in grado di disinfettare senza danneggiare ambiente, persone, animali e piante. Il programma, avviato domenica 15 marzo, riguarderà le strade di città e frazioni, nonché gli arredi urbani. Sono già state trattate 88 vie e 4 piazze; l’intervento si concluderà nei prossimi giorni. Nel frattempo, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei farmacisti in servizio presso le Farmacie comunali di Magenta e Pontevecchio, sono state installate sui banconi delle barriere in plexiglass che li proteggano dal droplet.