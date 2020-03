Medici da Cuba per il COVID-19

Una delegazione di medici e infermieri specializzati da Cuba in Italia, per supportare il nostro personale sanitario nella delicata battaglia contro il Coronavirus.

Più di cinquanta tra medici e infermieri specializzati nel trattamento di pazienti colpiti da virus, quindi virologi e immunologi, pronti a dare il loro importante e fondamentale contributo nella delicata battaglia contro il COVID-19. Sono quelli provenienti da Cuba, in una vera e propria spedizione nel segno della solidarietà e dell'aiuto verso l'Italia. E, allora, eccoli pronti a lavorare fianco a fianco con il nostro personale sanitario, appunto per far fronte all'emergenza Coronavirus e cercare, il primo possibile, di far uscire il Paese da questa complessa e critica situazione.