A fianco del 'Fornaroli'

RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO - Siamo grati anzitutto al personale ospedaliero e dei servizi sanitari - dai medici agli infermieri, dai tecnici ai dirigenti - che in tutta la Regione Lombardia si stanno prodigando a fronteggiare questa emergenza immensa e impensabile. Gli ospedali di Legnano e di Magenta si sono trasformati per accogliere i malati COVID-19 e per curarli gli operatori stanno danno tutto in determinazione, impegno e intelligenza. Che sfida professionale e umana impressionante! Certo la fatica si fa sentire e talvolta rasenta il limite. Per questo siamo altrettanto grati a tutto il tessuto sociale che in questo momento si sta stringendo attorno all’ospedale di Magenta in particolare. Davvero è uno spettacolo silenzioso e commovente di solidarietà, di cui le donazioni in denaro sono solo un segno. La generosità di imprenditori e di chi ha facoltà economiche si unisce, ed è bellissimo, alle donazioni di tante associazioni di volontari e di singole persone. Si muove un popolo, anche con l’offerta di dispositivi per far comunicare i pazienti in isolamento con le famiglie, oppure portando agli operatori qualche squisitezza da gustare insieme in una pausa. In tre soli giorni abbiamo raccolto circa 128.000 euro (che entrano a far parte degli oltre 600 mila che la Fondazione degli Ospedali ha sin qui totalizzato) e stiamo marciando spediti verso i 200 mila. Abbiamo bisogno di finanziare l’acquisto di apparecchiature essenziali richieste dall’ospedale di Magenta e di acquisirle con assoluta urgenza! Il Comitato Promotore intende proseguire con tenacia la raccolta fondi, aiutato creativamente anche da diverse realtà che fanno girare in rete la proposta, oltre a incoraggiare tutta l’opera di sostegno solidale e popolare che deve continuare. Da ultimo un grazie sentito agli operatori della comunicazione che, in questo momento di grande collettivo impegno, sono decisivi nel lottare e costruire insieme. Non da soli! (il Comitato Promotore: Dr. Massimo Dello Russo, Dr. Nicola Mumoli, Dr.ssa Silvia Negretti, Dr.ssa Luciana Parola, Dr. Giuliano Sarro (in rappresentanza di tutto il personale ospedaliero), Chiara Calati, Daniela Carnaghi, Dr. Giorgio Cerati, Luca Del Gobbo, on. Massimo Garavaglia, Simone Gelli, Dr. Vittorio Lanzetti, Aldo Mainini, Don Giuseppe Marinoni, Silvia Minardi, Pietro Pierrettori, Paolo Razzano, Andrea Rocchitelli, Curzio Trezzani. Aderiscono: Massimo Bardelli, Fortunata Barni, Gianluca Casula, Teresa Ceni Longoni, Angelo Colombini, Maria Rosa Cuciniello, Valerio Giorgetti, Graziella e Giuseppe Lisca, Chiara Magnaghi, Elena Oldani, Antonella Piras, Francesco Prina, Carla Riva, Don Luigi Verga).