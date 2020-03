1500 medici volontari

Emergenza Coronavirus: ""Prendiamo atto dei 1.500 medici volontari che hanno aderito ai nostri appelli e per questo li ringraziamo - dicono il presidente Fontana e l'assessore Gallera".

"Prendiamo atto dei 1.500 medici volontari che hanno aderito ai nostri appelli e per questo li ringraziamo. Ci auguriamo che i loro profili specialistici corrispondano alle professionalità per le quali la Lombardia è attualmente in sofferenza e che possano entrare presto nella grande squadra del nostro sistema sanitario che, da 31 giorni, sta facendo sforzi incredibili per combattere il Coronavirus". Il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, e l'assessore al Welfare, Giulio Gallera, commentano così l'annuncio del ministro per gli Affari regionali, Francesco Boccia. "Siamo pronti ad accogliere a braccia aperte - aggiungono Fontana e Gallera - ogni gesto di vicinanza al popolo lombardo. Abbiamo necessità di particolari figure professionali che, grazie al loro preziosissimo contributo, possano aiutare concretamente i nostri medici in prima linea dal 20 febbraio soprattutto di sempre più sotto stress". "Un'altra dimostrazione - concludono - il presidente e l'assessore - di quanto sia grande il cuore dell'Italia che sa rispondere e reagire nel momento del bisogno".