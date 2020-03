Militari nel Magentino

Già impegnati nell’operazione ‘Strade Sicure’ in numerose città d’Italia i militari dell’Esercito Italiano sono arrivati questa mattina in alcuni Comuni del Magentino.

Già impegnati nell’operazione ‘Strade Sicure’ in numerose città d’Italia i militari dell’Esercito Italiano sono arrivati questa mattina in alcuni Comuni del Magentino. L’obiettivo è di supportare i carabinieri nelle attività di controllo lungo le principali arterie stradali al fine di verificare se gli automobilisti abbiano una necessità impellente a spostarsi. Questa mattina si trovavano tra Vittuone e Sedriano lungo la ex strada statale 11. E raggiungeranno anche altri comuni. Con l’intervento dell’Esercito si vuole ridurre ai minimi termini la presenza di persone lungo le strade in modo da bloccare il contagio da virus COVID-19.