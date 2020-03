Sanificazione a Canegrate

Sanificazione avanti tutta. E' un fine settimana di lavoro intenso per il Comune di Canegrate impegnato nell'opera di sanificazione delle strade e degli ambienti pubblici.

Sanificazione avanti tutta. E' un fine settimana di lavoro intenso per il Comune di Canegrate impegnato nell'opera di sanificazione delle strade e degli ambienti pubblici resa necessaria dal diffondersi del COVID-19. Scuole, strade principali e piattaforma ecologica sono già state interessate dagli interventi e così anche il cimitero. Adesso tocca ad altre vie e altri ambienti sensibili. "Abbiamo trasformato in opportunità - spiega il comune in una nota- il disagio derivante dalla chiusura di scuole e impianti sportivi, avviando una serie di manutenzioni prima rese difficili dalla possibile interferenza con le attività". La sospensione dell'attività effetto del COVID-19 è diventata quindi per il comune l'occasione di mettere mano a interventi di rilievo anche di carattere tecnico oltreché sanificatorio. Il Comune ricorda la "sostituzione delle cassette di scarico malfunzionanti nei water della scuola media e il ripristino dell'impermeabilizzazione della copertura del nido comunale "Un due tre stella", la sostituzione dei temporizzatori malfunzionanti nelle docce del campo sportivo di via Terni". Sotto i ferri è finita anche via Milite Ignoto nella quale si è avviato l'intervento "di sistemazione della pavimentazione stradale disconnessa, con le lastre di pietra rotte che vengono rimosse in attesa di quelle nuove già ordinate". Al novero del già eseguito appartengono, in questi giorni, le opere di potatura, il posizionamento di colonnine per la ricarica delle auto elettriche e quello di una fontanella sulla pista ciclabile. Interventi per i quali la giunta del sindaco Roberto Colombo tiene a ringraziare l'ufficio tecnico per la capillarità e la preziosità del lavoro svolto in giorni di indubbio carattere emergenziale.