COVID-19: sindaco positivo

Un videomessaggio sulla sua pagina Facebook: il sindaco di Turbigo, Christian Garavaglia, è risultato positivo al Coronavirus. "Sto bene e da casa continuo a lavorare con il Comune".

Un videomessaggio direttamente sulla sua pagina Facebook. Da una parte per informare la popolazione di due nuovi casi di positività al Coronavirus in paese e, in parallelo, per comunicare alla stessa cittadinanza che uno di questi due è lui. "Volevo darvi qualche aggiornamento sul COVID-19 - afferma il sindaco di Turbigo, Christian Garavaglia - Abbiamo avuto due nuovi casi e uno dei due sono io. Il mio tampone, infatti, è risultato positivo, però sto bene, la febbre è già passato, sono a metà del percorso e sono stato a casa diversi giorni e altri giorni starò a casa. Intanto, sono costantemente al lavoro con il centro operativo comunale, che sta dando una grande mano e un supporto a coloro che sono in isolamento e hanno bisogno. A voi tutti chiedo un favore: rispettate le regole, non uscite e stiamo nelle nostre abitazioni. Il virus può essere ovunque, non sappiamo dov'è; certo, può essere affrontato anche positivamente, ma è meglio non prenderlo, quindi stiamo in casa. Ci vediamo presto. Ci vediamo più forti di prima".