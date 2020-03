COVID-19: 18 casi a Magenta

Sono aumentati di 6 unità, per un totale di 18, i casi di Coronavirus registrati tra i cittadini di Magenta. “Dobbiamo sempre di più stare in casa - dice il sindaco Chiara Calati".

Sono aumentati di 6 unità, per un totale di 18, i casi di Coronavirus registrati tra i cittadini di Magenta. “Dobbiamo sempre di più stare in casa. Capisco che sia un sacrificio e che sia difficile - ha lanciato il suo appello il Sindaco Chiara Calati - Anche per la spesa, cerchiamo di non farla tutti i giorni e, nonostante queste belle giornate di sole, cerchiamo di fare a casa anche le attività sportive. I contagi stanno aumentando. Se vogliamo che la situazione migliori, e migliori presto, non abbiamo altri strumenti, se non quello di essere molto responsabili”. Il primo cittadino invita quanto più possibile ad abbracciare il lavoro da casa, modalità che si sta mettendo in atto anche tra i dipendenti stessi del Comune: entro i prossimi giorni, saranno in tutto 20 le persone che potranno operare in smart working. Al servizio delle persone sole, sono 40 i volontari attivi sul territorio di Magenta per il servizio di consegna a domicilio di spesa, pasti e medicinali. Nel frattempo, proseguono le opere di sanificazione delle strade e i controlli della Polizia locale, ma sui social tanti cittadini si lamentano di vedere ancora troppe persone in giro per le strade e nelle piazze del centro.