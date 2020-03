"Lettera al nostro ospedale"

Nuovo Pronto Soccorso al 'Fornaroli': una lettera del PD Magenta, per ringraziare tutto il personale impegnato a fronteggiare il COVID-19 e per chiedere alcuni chiarimenti.

RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO - "In questi giorni in cui è sotto l'occhio di tutti come lo sforzo della sanità pubblica sia incredibile per salvare vite, il nuovo Pronto Soccorso di Magenta, apprendiamo dalla stampa, giocherà un ruolo chiave per assicurare nuovi posti letto per le persone colpite dal COVID-19. E' nostra intenzione, con questa lettera, ringraziare tutti coloro che si stanno impegnando in modo straordinario per la cura di tanti cittadini e cittadine, ma anche il modo di essere al loro fianco in maniera concreta. L'apertura del nuovo Pronto Soccorso è stato un momento di straordinaria importanza per la nostra città. La sua realizzazione ha mosso i primi passi a Magenta durante gli anni di governo di Marco Invernizzi col grande impegno economico di Regione Lombardia e dell'ASST Milano-Ovest. Sono stati anni in cui si è riaperto anche il corso di laurea infermieristica nella nostra città. L'enorme lavoro del personale impegnato va certamente sostenuto con la nostra generosità e gratitudine così come ci sta a cuore la loro integrità psicofisica in questo delicato momento. Le parole, però, non bastano, ecco perché abbiamo deciso di chiedere con questa lettera: di conoscere quanti posti letto sono stati creati a Magenta per l'emergenza COVID-19 sia di Rianimazione/Terapia Intensiva che di Sub Intensiva e Degenza; quanto personale è stato destinato in più all'ospedale 'Fornaroli' a fronte dell'apertura del Pronto Soccorso e dei reparti COVID-19, includendo tutti gli operatori sanitari coinvolti nell'assistenza (medici, infermieri, OSS, ecc...) e se questo personale è di nuova assunzione o se ricavato attingendo da altre Unità Operative; ancora, di conoscere la situazione dell'attività delle sale operatorie, delle liste di attesa dei pazienti e come queste verranno gestite; se sia stato attivato il sostegno psicologico al personale medico/ospedaliero; di conoscere la situazione degli operatori sintomatici e se sia stato previsto tampone/sorveglianza su di loro; se vi sono particolari criticità rispetto la fornitura di DPI e come intende porvi rimedio. Cordiali saluti". (I consiglieri comunali del PD Magenta, Vincenzo Salvaggio, Eleonora Preti, Elisabetta Mengoni, Marzia Bastianello e Paolo Razzano).