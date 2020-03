La mortalità in Lombardia ha superato l'11%

"Siamo consapevoli della fatica di stare a casa. Ma è l’unica strada che possiamo compiere...". Nel pomeriggio arrivata a Malpensa una delegazione cinese per aiutarci a fronteggiare l'emergenza.

Una vera tragedia: 2.978 le vittime, 475 in un solo giorno. “Il dato che intristisce di più”. Mai così tanti morti in Cina in un giorno.

“I dati dicono che i nostri ospedali sono ancora in grande difficoltà, confidiamo però nell'arrivo di

medici, infermieri e nuove apparecchiature", ha commentato l’assessore al Welfare Gallera, nell’aggiornamento di mercoledì 18 marzo nella diretta sull’emergenza Coronavirus.

“I numeri sono quelli di una continua battaglia, crescono quasi tutti però in maniera inferiore rispetto a ieri, elemento di cui dobbiamo prendere atto. Anche se non è la valutazione giorno per giorno ma il trend che occorre valutare e verrà verificato a fine settimana per capire se c’è un rallentamento”.

35.713 i contagiati in Italia di cui positivi 28.710, 2.978 deceduti, 4.025 guariti.

In Lombardia 17.713 contagiati totali, di cui 7.285 pazienti ricoverati, e 924 in terapia intensiva. In Lombardia i decessi ammontano a 1959

Seguono i casi per provincia:

BG 4305

BS 3784

CO 286

CR 2167

LC 466

LO 1445

MB 401

MI 2644 di cui 1091 a Milano città

MN 514

PV 978

SO 75

VA 265

I dati della provincia di Lodi confermano la bontà e la giustezza della grande azione e della strategia su quell’area. I dati della provincia di Milano registrano una crescita significativa che chiede ai milanesi maggiore responsabilizzazione.

“Ancora oggi ci sono arrivate troppe foto e video di persone e cittadini in bicicletta, che correvano o a fare passeggiate… Siamo consapevoli della fatica di stare a casa. Ma è l’unica strada che possiamo compiere. Un sacrificio necessario - sottolinea l'assessore Gallera - È duro, una prova, dobbiamo resistere, dobbiamo dimostrare di essere più forti delle diffusione del virus, per noi e per gli operatori che si stanno sfibrando per curare persone nei reparti e che deve fronteggiare l’emergenza. Non usciamo, vinciamo noi!”

Proseguono a ritmo sostenuto intanto i lavori per la realizzazione dell’ospedale di Fiera Milano. In accordo con il governo: "Il progetto dell'ospedale hub (che sarà elaborato entro domani, giovedì 19 marzo, ndr) per le terapie intensive in Fiera Milano da temporaneo è evoluto in una struttura che avrà la dotazione necessaria per offrire assistenza che coprirà il lasso di tempo necessario per sconfiggere il Coronavirus", ha sottolineato l'assessore al Bilancio, Finanza e Semplificazione Davide Caparini.

Le donazioni "stanno aumentando in modo commovente: tantissimi lombardi e italiani, ma anche benefattori di ogni parte del mondo. "Aspettiamo la fine dell'emergenza - ha proseguito - per poterli abbracciare". Un ringraziamento alle case farmaceutiche che hanno deciso di donare farmaci per le cure ai nostri malati.

Atterrata questo pomeriggio, all'aeroporto di Malpensa, la delegazione cinese, proveniente dalla provincia dello Zhejiang, composta da 7 medici, 3 infermieri, 3 tecnici con il materiale destinato agli ospedali lombardi. Dalla Cina sono arrivate oltre 400.000 mascherine, 5.000 indumenti protettivi medici, ventilatori, oltre a guanti, occhiali protettivi, monitor, indumenti protettivi, disinfettanti e tanto altro ancora. "Un segno tangibile, un aiuto concreto arrivato dalla Cina” per aiutarci a vincere questa battaglia. "Il primo gruppo di esperti in Sars e in Covid che è arrivato in Lombardia - ha proseguito Fabrizio Sala - ci aiuterà ad affrontare questa emergenza. Ci hanno portato, oltre alle mascherine, apparati per la ventilazione che per noi sono di vitale importanza. Lavoriamo giorno e notte e quotidianamente facciamo un appello, a tutto il mondo: abbiamo bisogno di queste attrezzature e di queste persone. Ringraziamo la Cina che ha risposto immediatamente".