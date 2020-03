Robecchetto: un decesso per Covid-19

Il primo caso di Covid-19 a Robecchetto con Induno si accompagna, purtroppo, alla notizia che la persona, ricoverata in ospedale, è deceduta.

La prima segnalazione di un malato di Coronavirus a Robecchetto con Induno e, insieme, la notizia della sua scomparsa. Viene annunciata direttamente dal sindaco Giorgio Braga: "Cari concittadini buonasera a tutti, purtroppo stasera ho una brutta notizia da darvi, dalla Prefettura ci è pervenuta la prima segnalazione di un caso di Covid-19 anche a Robecchetto con Induno. La persona era ricoverata in ospedale ed è già deceduta.

Per prima cosa voglio esprimere la vicinanza mia e di tutta l'Amministrazione alla famiglia.

Le procedure previste per legge sono già state tutte attivate".

Non "farsi prendere dal panico" ma indispensabile "attenersi strettamente alle norme indicate dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

L'importante è restare in casa ed uscire solo per le esigenze strettamente necessarie.

#iorestoacasa"