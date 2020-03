Magenta: apre il PS, via la geriatria

Oggi è stato aperto il nuovo Pronto Soccorso dell'Ospedale Fornaroli, una struttura moderna con postazioni di osservazione OBI e tecnologia di altissima qualità.

Proseguono le trasformazioni in atto negli Ospedali del nostro territorio per far fronte all'emergenza Coronavirus che sta mettendo a dura prova la sanità lombarda e mondiale. Proprio per cercare di venire incontro alla sempre maggior richiesta di posti di osservazione e terapia intensiva dei pazienti, anche da altre province italiane, nelle strutture dell'ASST Ovest Milanese.

Oggi, dopo qualche mese d'attesa, è stato aperto il nuovo Pronto Soccorso dell'Ospedale Fornaroli, una struttura moderna con postazioni di osservazione OBI e tecnologia di altissima qualità. Parallelamente, nel vecchio Pronto Soccorso magentino verranno ricavati 10 posti letti per pazienti a bassa e ad alta intensità. Sia la struttura precedente sia quella appena inaugurata aiuteranno così ad accogliere i pazienti colpiti da Covid-19, così come in molti altri reparti dell'ospedale. "Tutte le strutture dell'ASST Ovest Milanese, possiamo tranquillizzare, garantiscono alte prestazioni e qualità a pazienti e cittadini - ci segnalano dall'azienda - eventuali pazienti 'no-Covid' (per qualunque altra emergenza) vengono gestiti e smistati al triage di accettazione in percorsi dedicati".

Ecco allora che la progressiva trasformazione e specializzazione delle strutture porta a riscoprire risorse non secondarie ma anzi di grande rilevanza. "Cuggiono e Abbiategrasso essendo strutture 'no Covid' sono molto importanti - ci spiegano - lì per esempio abbiamo spostato la geriatria e saranno fondamentali per il proseguo di molte attività cliniche".