Può il Coronavirus fermare la cultura? Fino a quando ci saranno persone che la amano e che scelgono di passare la loro quarantena in compagnia di un buon libro o di una pièce teatrale, no! Se siete tra questi, il Cinemateatro Nuovo di Magenta ha pensato a voi con l’iniziativa 'cinemateatroNuovo non ti lascia solo'. Come? Mettendo a disposizione di tutti le registrazioni di ‘TRUL Ti racconto un libro’, l’iniziativa annuale organizzata in collaborazione con la compagnia teatrale Ariel. Che potremmo definire come delle sorte di “bigini teatrali” di opere letterarie indimenticabili, pietre miliari della letteratura di ogni tempo e luogo. Nell’apposita sezione del sito web del Cinemateatro Nuovo sono già disponibili ‘Il nome della rosa’, capolavoro di Umberto Eco; ‘Il dottor Zivago’ di Boris Pasternak; ‘Storia di una gabbianella e del gatto che le insegnò a volare’ di Luis Sepùlveda; ‘Addio alle armi’ di Ernst Hemingway. Ma ancora tante sono le sorprese che TRUL riserva per via virtuale nei prossimi giorni - iscrivendosi alla newsletter, sarà possibile ricevere l’annuncio del caricamento di un nuovo racconto, costituito dalla registrazione audio dello spettacolo in questione, accompagnato da tante foto. E, se tutto ciò ancora non fosse abbastanza, Cinemateatro Nuovo segnala un’iniziativa che viene da lontano, ma che, grazie ai potenti mezzi online, diventa vicinissima. Si tratta de ‘Racconti in tempo di peste’, progetto di Corrado d’Elia e Sergio Maifredi prodotto da Compagnia Corrado d’Elia e Teatro Pubblico Ligure. Ogni giorno in scena, da mezzogiorno in punto, per cento giorni. Come nel ‘Decameron’ di Giovanni Boccaccio, raccolta delle novelle che sette giovani uomini e tre giovani donne, isolati per scappare dalla peste che ha colpito la città di Firenze, si raccontano a vicenda per intrattenersi, per un totale di 100 novelle. Insomma, ringraziamo i moderni mezzi di comunicazione che ci permettono di regalarci, in questo isolamento forzato, un intrattenimento di qualità e, perché no, che ci faccia riflettere e riscoprire nuove emozioni