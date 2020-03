I servizi per l'emergenza

Una serie di iniziative per la cittadinanza per far fronte alla delicata e complicata emergenza Coronavirus. Spesa, medicinali, beni di prima necessità, ecc...

Vivi a Magenta e hai bisogno di acquistare dei medicinali? Non serve che ti rechi in farmacia, rischiando di formare code e assembramenti. La tecnologia - e le farmacie comunali cittadine - ti vengono in aiuto: è sufficiente mandare un messaggio o una foto del farmaco via Whatsapp ai numeri 335-8058928 (Farmacia di Pontevecchio e Pontenuovo) o 320-4317498 (Farmacia Qt. Nord via Boccaccio) per ricevere il tutto direttamente a casa propria. È solo uno dei servizi messi in campo dal Comune di Magenta per fare fronte all’emergenza Coronavirus, che in brevissimo tempo ha fatto registrare 7 casi sul territorio cittadino. Il servizio di consegna farmaci a domicilio è rivolto agli anziani over 65 con patologie, sole o prive di una rete familiare o di vicinato. Per loro è attivo il numero 02/9735261, disponibile dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12, attraverso il quale attivare il servizio di consegna farmaci a domicilio, ma anche consegna pasti, alimenti e beni di prima necessità e svolgimento di piccole commissioni. I volontari della Protezione Civile cittadina, inoltre, stanno consegnando casa per casa le note informative del Comune che riportano nel dettaglio questi servizi, perché gli interessati possano avere sempre sotto mano orari e numeri di telefono utili. "Siamo vicini ai nostri cittadini che devono fare fronte a questa emergenza – ha detto il sindaco Chiara Calati – A loro abbiamo voluto dare un segnale concreto in questo momento difficile attivando questi importanti servizi per le fasce di popolazione più deboli. Il Comune continua a seguire da vicino gli sviluppi dell’emergenza sanitaria che stiamo vivendo ed è in continuo contatto con le altre istituzioni per gli aggiornamenti che di volta in volta verranno forniti alla cittadinanza. Raccomando di stare in casa il più possibile perché è l’unico modo per fermare il contagio. Un sentito grazie a tutti i magentini che con grande impegno e serietà stanno affrontando questo periodo". E a chi ha meno di 65 anni? Ci pensano i ristoranti, i negozi di alimentari e le pizzerie cittadine, che stanno organizzando una fitta di rete di consegne a domicilio per non lasciare i clienti soli, alle prese con padelle e fornelli. Contattate, quindi, i vostri luoghi di ristoro di fiducia: potrebbero riservarvi delle piacevoli e buonissime sorprese, anche ai tempi del Covid-19! "Ringrazio i magentini per la serietà che continuano a dimostrare in questi giorni difficili – ha detto il sindaco Chiara Calati – Ma invito tutta la cittadinanza a fare un ulteriore sforzo e a restare il più possibile in casa e ad evitare assembramenti nei luoghi pubblici. È una dura prova quella che stiamo affrontando, la supereremo, ma solo con l'impegno di tutti".