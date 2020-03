COVID-19: chiude anche il T1

Da Linate al Terminal 1 dell'aeroporto di Malpensa. Emergenza Coronavirus: da lunedì 16 marzo sospesa l'attività allo scalo della provincia di Varese. Tutto trasferito al T2.

Non solo l'aeroporto di Linate (come già annunciato in precedenza), ma da lunedì (16 marzo) chiuderà, come era inevitabile, in parallelo anche il Terminal 1 di Malpensa. Seguendo le disposizioni del Decreto emanato dal Ministero dei Trasporti, il traffico passeggeri di aviazione commerciale e generale degli aeroporti milanesi sarà concentrato, dunque, sul T2 dello scalo della provincia di Varese.

Contemporaneamente, poi, l'altra notizia è come, per far fronte al crollo dell'attività, i sindacati avrebbero raggiunto l'intesa per la cassa integrazione sia per i dipendenti di SEA sia per quelli di Airport Handling.