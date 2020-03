Inveruno per i suoi cittadini

Non solo slogan, quindi, ma iniziative concrete al servizio dei cittadini di Inveruno. A cui, comunque, il Comune non fa mancare nemmeno gli slogan!

Il Comune di Inveruno si mette a disposizione dei propri cittadini per fronteggiare le prime necessità in tempo di Coronavirus. Da oggi giovedì 12 marzo, dalle 9 alle 12.30 e nel pomeriggio dalle 14 alle 17, sarà disponibile una linea dedicata che risponderà a dubbi e domande, nonché ad esigenze personali concrete, in merito al Covid-19 e ai comportamenti da tenere per fronteggiare l’emergenza. Sarà sufficiente contattare il numero 353.405.63.60; in alternativa, è possibile scrivere via email all’indirizzo lineadiretta [at] comune [dot] inveruno [dot] mi [dot] it. Allo stesso numero, sarà possibile per tutti i cittadini over 65, pazienti fragili e senza familiari vicini che possano dare una mano, ordinare la spesa di generi alimentari e farsela recapitare da giovani volontari alla guida di auto del Comune. Sarà possibile prenotare la spesa con un giorno di anticipo: occorrerà chiamare il lunedì oppure il giovedì dalle 9 alle 12 per vedersela recapitare, rispettivamente, martedì e venerdì dalle 14 alle 16. Per questi stessi soggetti, che necessitano di attenzioni particolari, il Comune di Inveruno, in collaborazione con Farmacia Gornati e Farmacia Lupo, organizza anche un servizio di consegna a domicilio di medicinali, da ordinare telefonicamente alle farmacie stesse. Non solo slogan, quindi, ma iniziative concrete al servizio dei cittadini di Inveruno. A cui, comunque, il Comune non fa mancare nemmeno gli slogan! Dal sito ufficiale, infatti, è possibile scaricare alcune simpatiche immagini da impostare come cover di Facebook per aiutare a diffondere il messaggio #restoacasa #sconfiggiamoloinsieme: da “Io rispetto i miei concittadini e il mio paese e #restoacasa” a “Io voglio bene ai nonni e #restoacasa” fino a “Ci becchiamo in chat e #restoacasa”, ognuno può trovare la preferita.